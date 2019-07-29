لبنان | بري لا يريد الدخول في مواجهة مع الرئاسة الاولى

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون “لا يفكّكها حداد إفرنجي”، في إشارة منه الى أنها تقوم على أسس وطنية متينة.

ولفت، لـ”النهار”، إلى أنه “لا يريد الدخول في أي مواجهة مباشرة مع الرئاسة الاولى، ولا سيما أن البلاد لا تحتمل هذا النوع من الأزمات، ويكفيها عدم قدرة الأفرقاء على عقد الحكومة جلساتها وغرقها في مستنقع حادثة البساتين”.

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المصدر النهار