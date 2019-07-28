لبنان | الحريري يعيش حال قرف وانزعاج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يوليو 2019 01:50 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري أن الدعوة لعقد مجلس الوزراء ما زال مخططاً لها. وأشارت المصادر للـLBCI الى أن الكلام المتداول حالياً عن استقالة للرئيس الحريري جراء تراكم الأزمات ليس سوى تمنيات ولم يتم التطرق إليه أبداً، وقالت:”نحن نسمع من رئيس الحكومة كلاماً عن قرف وانزعاج وعدم رضى لكننا لم نسمع كلاماً عن استقالة.” Advertisements المصدر LBCI

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