لبنان | “موّال” يتسبب بـ3 قتلى في بعلبك!

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وقع ليلا اشكال واطلاق نار خلال حفل زفاف في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك أدى الى سقوط 3 قتلى و3 جرحى.
وفي التفاصيل أنه وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حصل اشكال تطور الى اطلاق نار خلال حفل زفاف شاب وفتاة من آل النمر وآل امهز، بين اشخاص من آل أمهز وآخرين من آل زعيتر ما ادى الى مقتل ط. زعيتر نقلت جثته الى مستشفى الريان بعلبك وع. ي. وشقيقه نقلت جثتيهما الى مستشفى دار الحكمة بعلبك.
كما اصيب بالاشكال كل من ع. ط. زعيتر و أ. ط. زعيتر نقلا الى مستشفى دار الامل الجامعي بعلبك و ر. ب. اصابة خطرة بالرأس نقلت على اثرها الى مستشفى دار الحكمة بعلبك.
وقد أشارت المعلومات الى أن الاشكال بدأ على خلفية موّال (أغنية) في حفل الزفاف
المصدر LBCI
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