لبنان | الحواط: باسيل يريد حقوق جماعته لا المسيحيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يوليو 2019 12:00 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان سوء إدارة البلد أدت إلى ما وصلنا إليه لأن هناك فريق اما يريد كل شيء واما يعطل الحكومة وبدلاً من ان يكون مجلس الوزراء لحل المشاكل للأسف فهو معطّل.

وأضاف في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان” ضبيه، “من المؤسف مع بداية فصل الصيف الواعد رأينا رئيس أحد التيارات يقوم بجولات ومواقف استفزازية أدت إلى نبش قبور الماضي وأوقعت احداث قبرشمون كل هذه الأمور ليست بوقتها”.

ولفت الحواط إلى ان هناك جو خارجي ضاغط لتقويض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، سائلاً، “لماذا لم نر هذا التصعيد في حادثة الشويفات”؟

وتابع: “لا شيء يسير وفقاً للدستور في لبنان والله يساعد اللواء عباس إبراهيم كما ان رئيس الجمهورية هو المؤتمن على لبنان فلماذا لا يستدعي الطرفين من أجل حل حادثة قبرشمون”؟

ورأى ان المشاكل لا تحل في الشارع انما في مجلس الوزراء خصوصاً ان لبنان على شفير الانهيار، مضيفاً، “قالوا بأن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية ووفاقية فلماذا حل مشكلة كحادثة قبرشمون من خلال التصويت”؟

وشدد على ان “القوات” مع تطبيق القانون والدستور واعتماد مقاربة واحدة لحل الأمور ومن المعيب القول بأن القضاء ليس مؤهلاً لحل قضية قبرشمون، وكان من المفترض ان نبدأ بموازنة 2020 من اليوم لكننا في مزرعة لا في دولة، ولا بد من العودة إلى مجلس الوزراء لأننا مسؤولون عن مصير شعب ووطن ولا يجوز الاستخفاف بمسير مستقبل أولادنا”.

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وأشار إلى ان رئيس الحكومة سعد الحريري يتعرض إلى عملية ابتزاز داعياً إياه لعقد جلسة لمجلس الوزراء مهما كانت الظروف.

وتطرق الحواط إلى موضوع الضجة حول قانون العمل معتبراً ان وزير العمل كميل أبو سليمان يطبق القانون ويفسح المجال امام العامل اللبناني .

وقال خلال حديثه حول موضوع المادة 80: “تم التصويت على هذه المادة داخل مجلس النواب ومن حق رئيس الجمهورية ميشال عون رد أي مادة لكن ان يقول وزير الخارجية جبران باسيل اما الغاء هذه المادة او لا موازنة فعذراً الحكومة ليست “ملك بيو” وهذا يدل على قلة خبرة في السياسة”.

وتابع: “جميع التعيينات التي قام بها باسيل تبيعة واستزلامية خالية من الكفاءة، وما يريده باسيل ليس حقوق المسيحيين في التعيينات انما حقوق جماعته فقط، لأن الحريص على المسيحيين لا يختلف مع كافة الشرائح المسيحية من قوات وكتائب ومردة”.

المصدر موقع القوات اللبنانية