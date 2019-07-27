لبنان | جلسة للحكومة “مهما كلّف الأمر”

أكدت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” أن رئيس الحكومة سعد الحريري تعهد بالدعوة لجلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، من غير تحديد مكان انعقادها، وستكون جلسة بجدول أعمال واضح لاستئناف عمل المؤسسات وتفعيلها.

وتوقفت المصادر عند الاجتماع الذي عقده الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أول من أمس الخميس، مشيرة إلى “أجواء إيجابية” تخللته، حيث عرض الحريري على عون موضوع الجلسة، وثمة قناعة مشتركة عند الطرفين بأنه لا مصلحة لأحد باستمرار تعطيل المؤسسات، مشيرة إلى أن الطرفين انطلقا من هذه النقطة المشتركة، فيما استمهل عون الحريري لإجراء مشاورات.

وقالت المصادر إن عون لم يظهر أي اعتراض على توجهات الحريري، وهو ليس ضده، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك موقفاً إيجابياً من عون سيعلن عنه قريباً جداً يصب في هذا التوجه نفسه الآيل لاستئناف عمل الحكومة. وأكدت المصادر أن هناك جلسة لمجلس الوزراء “مهما كلف الأمر”.

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المصدر الشرق الاوسط