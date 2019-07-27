لبنان | الجسر لباسيل: تعقّل!

رد النائب سمير الجسر على تصريح وزير الخارجية جبران باسيل حول رفضه لبند في الموازنة. وقال، ان “الوزير باسيل يمكنه ان يملي ارادته على اعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع ان يملي ارادته على باقي نواب الكتل ولا على مؤسسة مجلس النواب”.

وأضاف، ان “رفضه لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب وان يصل به الامر الى القول فلتسقط كل الموازنة اذا كان الأمر كذلك فهو قلة احترام لإرادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب”.

وأكد ان تهديد باسيل بإسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزاز للبلد بأكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس.

ونقول للوزير باسيل كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي الا بالشر على لبنان. ان الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما انه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الامر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة.

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وتابع، “تأكد يا معالي الوزير انك مهما بلغت طَولا فانك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد في لبنان ابناء ست وابناء جارية ولا مواطنين من فئات مختلفة”. وختم الجسر: “تعقل قبل ان تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه. لقد نفذ صبرنا”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام