احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “النهار” على ما ورد في كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن تداعيات حادث قبرشمون قائلا: “اني استغرب كيف ان نصرالله قفز فوق التحقيق القضائي وأصدر احكامه، واحتراما لمعلومات السيد نصرالله أنصحه ان ينتظر ما سينتهي اليه التحقيق وما إذا كان الامر يتطلب مجلسا عدليا او محكمة عسكرية كي لا يتعرض للتضليل”.
وأيد نصرالله في خطابه امس الجمعة موقف الوزير السابق طلال ارسلان الذي اتخذه بنفسه، سائلاً: “بأي منطق تمنعون بحث موضوع وزير زميلكم في الحكومة كاد أن يُقتل”؟
المصدر النهار
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نصيحة من جنبلاط إلى نصرالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.