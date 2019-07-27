لبنان | نصيحة من جنبلاط إلى نصرالله

علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “النهار” على ما ورد في كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن تداعيات حادث قبرشمون قائلا: “اني استغرب كيف ان نصرالله قفز فوق التحقيق القضائي وأصدر احكامه، واحتراما لمعلومات السيد نصرالله أنصحه ان ينتظر ما سينتهي اليه التحقيق وما إذا كان الامر يتطلب مجلسا عدليا او محكمة عسكرية كي لا يتعرض للتضليل”.

وأيد نصرالله في خطابه امس الجمعة موقف الوزير السابق طلال ارسلان الذي اتخذه بنفسه، سائلاً: “بأي منطق تمنعون بحث موضوع وزير زميلكم في الحكومة كاد أن يُقتل”؟

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المصدر النهار