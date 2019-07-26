احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قال الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي في تصريح: “كان اللبنانيون ينتظرون من رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتخذا خلال لقائهما أمس قراراً بعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، لئلا يقال إن الأمين عام لحزب الله حسن نصرالّله أفرج عن الحكومة في إطلالته المرتقبة اليوم”.
وأضاف: “على المسؤولين الكبار أن يحافظوا على هيبة الشرعية في حدها الأدنى، وعدم تجييرها بالكامل لـ”حزب الّله”، وأن يوحوا إلى المجتمع الدولي أن الدولة والمؤسسات موجودة، ولو في الشكل، كي يستحق لبنان اهتمام العالم والعرب وما قدماه ويقدمان له من مساعدات وبرامج نهوض”.
المصدر موقع القوات اللبنانية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الزغبي: لعدم تجيير الشرعية بالكامل لحزب الّله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.