لبنان | الزغبي: لعدم تجيير الشرعية بالكامل لحزب الّله

قال الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي في تصريح: “كان اللبنانيون ينتظرون من رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتخذا خلال لقائهما أمس قراراً بعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، لئلا يقال إن الأمين عام لحزب الله حسن نصرالّله أفرج عن الحكومة في إطلالته المرتقبة اليوم”.

وأضاف: “على المسؤولين الكبار أن يحافظوا على هيبة الشرعية في حدها الأدنى، وعدم تجييرها بالكامل لـ”حزب الّله”، وأن يوحوا إلى المجتمع الدولي أن الدولة والمؤسسات موجودة، ولو في الشكل، كي يستحق لبنان اهتمام العالم والعرب وما قدماه ويقدمان له من مساعدات وبرامج نهوض”.

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المصدر موقع القوات اللبنانية