لبنان | جنبلاط: لا علاقة بين قبر اشمون ومضيق هرمز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يوليو 2019 10:08 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استهزأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من ضيق دوار قبراشمون مطالباً وزير الأشغال بتوسيعه. وقال اليوم الخميس، عبر “تويتر”، “وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الاصطناعية، يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبر اشمون ومضيق هرمز. كل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بان نستطيع توسيع دوار قبر اشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاما”. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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