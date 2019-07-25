لبنان | سعد عن كلام إرسلان: “يعيط” بمقدار ما يشاء

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، أنّه “من غير المقبول أن تتعطّل أعمال الحكومة، لأي سبب من الأسباب، فمن المفروض أن تكون حكومة الى العمل، بكافة مكوّناتها على أهبّ استعداد للعمل، وليس من المفروض تعطيل جلساتها لأي سبب من الأسباب، محقاً كان أم غير محق”.

وشدّد عبر “الجمهورية” على أنّ “هذا ما كان متفقاً عليه مع تشكيل الحكومة، نحن كفريق سهّلنا وتساهلنا مع تشكيل الحكومة، لأننا اعتبرناها حكومة انقاذية. ونأسف تعليقها عند أوّل معطف، خصوصاً في هذا التوقيت المشبوه”. واعتبر أنّ “الوقت الآن هو للإنصراف الى هموم الناس وشؤونهم وتحديداً الوضع الاقتصادي، بدل التلهي بعملية تكسير الرؤوس، لأنّ انهيار الدولة سيرتدّ على الجميع”.

وعن كلام رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، قال سعد: “يعيط” بمقدار ما يشاء، إذا لم يكن لدى الفريق الذي يدعمه نيّة لتهدئته فنحن في صلب مشكلة كبيرة، الطابة ليست في ملعب المير طلال إنما في ملعب الذين يدعمونه، فوحده لا يمكنه تعطيل الحكومة، أتمنى أن يعي الجميع خطورة المرحلة”.

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وأضاف: “قسم كبير من فريق الثامن من آذار يعيدنا بالذاكرة الى أيام التعطيل، فيما تعويلنا على القسم الذي يعي خطورة المرحلة، ونتمنى أن يقوموا بدورهم بغض النظر عن التحالفات السياسية”.

المصدر الجمهورية