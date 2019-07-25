لبنان | تهريب أسلحة حزب الله عبر مرفأ بيروت؟

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نفت السلطات اللبنانية مزاعم إسرائيلية حول تهريب إيران أسلحة لـ”حزب الله” عن طريق مرفأ بيروت، حيث سارعت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة للردّ على المندوب الإسرائيلي، معتبرة أن “هذه الاتهامات بمثابة تهديدات مباشرة للسلام والبنية التحتية المدنية في لبنان”.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من بيروت حيال هذه الاتهامات، نفى مصدر أمني لبناني المزاعم الإسرائيلية، وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن “القطع البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل)، الموجودة في المياه اللبنانية، لديها كامل الصلاحية لتفتيش البواخر المتجهة إلى الموانئ اللبنانية، وفق مهمتها المحددة في القرار 1701”.
المصدر الشرق الاوسط
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