لبنان | الحجّار: “في شي عم يتحضّر للبلد”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 يوليو 2019 10:08 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال عضو كتلة تيار المستقبل النائب محمد الحجار: “في شي عم يتحضر للبلد صارت طالعة ريحتو بقوة، وفي ناس بدها توتر وتعطل وتخربط وين ما بتقدر”. وأضاف عير “تويتر”: “وقف جمع النفايات بالإقليم والشوف وعاليه شغلة كبيرة خصوصا بهالظرف. خلي الجميع ينتبه.” المصدر تويتر

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