لبنان | لبنان يدعو مجلس الامن عدم الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية لمرفأ بيروت والمطار

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دعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي مجلس الأمن الدولي الى عدم التزام الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية للبنية التحتية اللبنانية، بعد ادعاء تل أبيب أمام المجلس أن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى حزب الله”.
وأضافت: “اللبنانيون يرون أن مثل هذه التصريحات تمثل تهديدا مباشرا للسلام والبنية التحتية المدنية”.
من جهة ثانية، وفي تطور ينطوي على تهديدات مباشرة للبنان، قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات له على تويتر مساء أمس الثلاثاء، وَجّهها الى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: “المعابر على حدود سوريا ولبنان تُستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية. مرفأ بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للاسلحة من إيران الى “حزب الله”. مطار بيروت الدولي يستخدم كمسار جوي والى جانبه منشآت لتحويل صواريخ الى دقيقة. لَوينتَا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟”.
المصدر وكالات
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