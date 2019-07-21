لبنان | شربل: تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين غير قانونية

اعتبر وزير الداخلية الأسبق مروان شربل في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن تسميات الشوارع في لبنان تتم باقتراح من المجلس البلدي ويصادق عليها وزير الداخلية، وقبل ذلك كانت تتم بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.

وأشار شربل إلى أن تسميات الشوارع يجب أن يوقعها وزير الداخلية، بالتالي فإن تسمية شارع باسم القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي قتل في دمشق، وهو أحد المتّهمين الرئيسيين من قبل المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري غير قانونية طالما لم يصدق وزير الداخلية عليها. لذا اسم الشارع غير رسمي.

وأوضح أن شوارع بيروت يفترض ألا تحمل إلا أسماء شخصيات وطنية كبيرة لأنها العاصمة. لكن الأهم أن يتم تنظيم الشوارع من خلال اللافتات التي تساهم بإرشاد الناس إلى حيث يتوجهون. وبعد التسمية، يجب وضع خريطة جغرافية رسمية والمطلوب أن تحافظ البلدية على هذه اللافتات، التي تتحول إلى لوحات للملصقات أو تتعرض للتحطيم. والأهم أن تتم صيانتها وأن توضع إشارات السير بطريقة واضحة. وكل هذه الأمور غير متوفرة.

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المصدر الشرق الاوسط