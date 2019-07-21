لبنان | بري ينظّم الخلاف بين “الإشتراكي” وحزب الله

علمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن اللقاء الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري تناول كل ما يجري على الساحة اللبنانية وتحديداً قضية قبرشمون. وتشير المعلومات إلى أن العلاقة بين جنبلاط و”حزب الله” كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير.

ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب “الاشتراكي” و”حزب الله” كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حالياً بين جنبلاط والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان.

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المصدر الشرق الاوسط