لبنان | بري ينظّم الخلاف بين “الإشتراكي” وحزب الله

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علمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن اللقاء الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري تناول كل ما يجري على الساحة اللبنانية وتحديداً قضية قبرشمون. وتشير المعلومات إلى أن العلاقة بين جنبلاط و”حزب الله” كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير.
ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب “الاشتراكي” و”حزب الله” كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حالياً بين جنبلاط والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان.
المصدر الشرق الاوسط
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.