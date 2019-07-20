لبنان | استهداف للحريري والرئاسة الثالثة؟

أكدت مصادر قريبة من تيار المستقبل أن مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الخصخصة هي مؤسسات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ما أوحى أن رئيس الحكومة سعد الحريري ورئاسة مجلس الوزراء مستهدفان في الموازنة من خلال إجراءات التقشف التي طالت المؤسسات”.

وأشارت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “علامات الاستياء كانت ظاهرة على وجه الحريري، بعد التصويت على تخفيض موازنة المؤسسات الثلاث، فيما سجل الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي تحفظه وخرج من الجلسة معترضا على الاستهداف الذي يطال مؤسسات معيّنة من دون سواها لأسباب سياسية”.

وقالت المصادر إنه “بعد محاولة حصار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سياسيا من قبل التيار الوطني الحر وحزب الله، وتعثر التوصل إلى تسوية لأحداث الجبل، يتعهد الطرفان محاصرة الحريري مالياً عبر محاولة لشل قدرته على العمل وفرض حصار على المؤسسات التابعة له من خلال تخفيض موازناتها بأمر عمليات من التيار الوطني وحزب الله”.

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ولفتت المصادر إلى أن الحريري “يرفض هذه الإجراءات، ويهدد بموقف رغم أنه أبقى المجال مفتوحاً أمام المشاورات لمعالجة الأمر”.

المصدر الشرق الاوسط