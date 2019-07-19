لبنان | “فتح” تتبرأ من التحرّكات الاعتراضية خارج المخيمات

اكّدت مصادر حركة “فتح” انّ “السلطة الوطنية في رام الله اعطت توجيهاتها بمنع اي تحرّك اعتراضي على قرار وزارة العمل اللبنانية خارج المخيمات الفلسطينية، على ان تُقتصر في داخلها على التعبير السلمي ومنع حرق الاطارات”.

وكشفت المصادر نفسها، لـ”الجمهورية”، انّ “فتح تواصلت مع الاجهزة الامنية اللبنانية للتأكيد أنّها ليست الجهة الداعية الى الاعتصام امام جامع الامام علي في محلة الطريق الجديدة في بيروت، بعد صلاة الجمعة اليوم، وان توجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية اعطيت للتعاون التام مع السلطات الامنية لضبط أي خلل”. واكّدت المصادر “انّ الحوار الرسمي اللبناني ـ الفلسطيني مستمر لايجاد حل يرضي جميع الاطراف”.

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المصدر صحيفة الجمهورية