لبنان | البخاري: 60 ألف فرصة عمل للبنانيين في المملكة

اكد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري ان العلاقات اللبنانية-السعودية تُعتبر من أهم العلاقات العربية – العربية، مشددا على أنّ أهم مركز في الملف اللبناني لدى السياسة الخارجية السعودية هو الحفاظ على أمن لبنان واستقلاله وازدهاره.

وأشار البخاري، في حديث الى “الجمهورية”، الى أنّ الزيارة الاخيرة لرؤساء الحكومات السابقين للمملكة واجتماعهم مع خادم الحرمين الشريفين، أكّدت هذه السياسة وكان من الضروري المحافظة عليها، كاشفا أن هذا اللقاء كان أكثر من إيجابي، وعكست هذه الزيارة ملامح مستقبل واعد للعلاقات اللبنانية-السعودية.

ولفت البخاري الى ما حققه رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، “حيث يُنتظر ان يبلغ عدد السعوديين الذين يتوافدون الى مناطق الاصطياف اللبنانية ما بين 150 الى 200 ألف شخص”.

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وأكّد السفير البخاري، انّ مشروع شركة “نيوم”، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلحظ 60 ألف فرصة عمل للبنانيين في المدن الاقتصادية المقبلة في المملكة، مشدداً على انّ مبادرة رؤية “المملكة 2030” تتضمن فرصاً استثمارية بين لبنان والمملكة قد تكون مشروع انقاذ لأي دولة.

المصدر صحيفة الجمهورية