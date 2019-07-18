لبنان | اللواء ابراهيم: حل ازمة قبرشمون بحاجة إلى اخذ ورد

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قال المدير العام للأمن العالم اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: «هناك بحث عن صيغة قضائية لحل أزمة أحداث قبرشمون، والأمور تحتاج الى جهد من كل الأطراف. والعملية تحتاج الى أخذ ورد والى وقت لينضج الحل».
أضاف: «الكل يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين او المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات التي يجب ان تتم قبل التسليم».
وعلمت «الجمهورية»، انّ من بين الأفكار، الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الذي يتسلمه، الامر الذي يرفضه ارسلان، او التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه الحريري حتى الساعة.
المصدر صحيفة الجمهورية
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