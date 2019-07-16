لبنان | بري: قطع الحساب يتم عبر التصويت

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افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة عند الساعة الحادية عشرة، وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: آغوب بقرادونيان، علي بزي، مصطفى الحسيني، ألبير منصور، جبران باسيل، انطوان بانو ونهاد المشنوق.
وتليت المواد 114، 115، 116، 117، 118، 119 و120 من النظام الداخلي.
ثم شكر الرئيس بري لجنة المال والموازنة على عملها وطلب تلاوة تقرير اللجنة.
وسئل الرئيس بري عن قطع الحساب، فقال: “قطع الحساب يتم عبر التصويت وسيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة”.
ثم تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير اللجنة.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.