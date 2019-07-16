لبنان | ابو سليمان: لا تراجع عن تطبيق القانون وردة الفعل الفلسطينية بلا معنى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:58 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اكد وزير العمل كميل ابو سليمان ان خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات ولم تأت على ذكرهم والمشكلة عند بعضهم الذي اراد افتعال اشكال.

واشار في اتصال مع الـlbc ان الخطة وضعت منذ عدة اشهر حيث زار الوزير ابو سليمان رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية واطلعهما عليها، ثم تم الإعلان عنها قبل شهر ونصف ونشرت الإعلانات التوعوية على الطرقات.

واردف: “ليس هناك من استهداف لأحد ولم نأخذ اي قرار بشأن احد، بل هناك قانون عمل في لبنان ونحن اقرينا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق قانون العمل، واعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الاوضاع ثم بدأنا بالتفتيش”.

واوضح ابو سليمان ان من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الاربعاء الماضي هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين، معتبراً ان ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها.

ورداً على سؤال، اجاب: “لم أبحث موضوع طلب وقف تحركات الفلسطينيين مع أحد، نحن مستمرون في تطبيق القانون ولا نتأثر بالضغط”.

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تابع وزير العمل: “القانون يطبق على الجميع، فلا يمكن ان يعثر التفتيش على مخالفة ويغرم مرتكبها اذا كان لبنانيا ولا يغرمه اذا كان فلسطينيا. لا يمكن ان يجزّأ تطبيق القانون وليس لدي صلاحية للقيام بذلك. نحن مستعدون ان نبدي مرونة لمساعدة الاخوان الفلسطينيين على الحصول على اجازات عمل وهم يحصلون عليها مجانا لانهم معفيون من رسم اجازة العمل. واذا كان هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على ذلك، فنحن مستعدون لتسهيل الامر ضمن القانون، وقد ابلغت السفير الفلسطيني امس بذلك”.

رداً على سؤال، اجاب: “للزملاء الذين يطالبون بالتراجع عن القرار، اقول لهم الا قرار صدر كي اتراجع عنه. واذا كانوا يريدون مني تطبيق القانون على نصف الناس، فليصدروا قانونا في مجلس النواب بهذا الشأن!!!”.

واضاف: “هناك عائدات مالية تستفيد منها الدولة اللبنانية جراء تطبيق خطة وزارة العمل. وهل من بلد في العالم يرضى بوجود عمال اجانب لديه لا يحصلون على اجازة عمل ايا كانت خصوصيتهم اكانوا اخوة فلسطينيين او سوريين؟!! فليحصلوا على اجازات عمل ونحن سنسهل لهم الامر”.

وختم رداً على سؤال: “في الوزارات السابقة لم يطبق القانون بالطريقة عينهاـ أؤكد اننا مستمرون في تطبيق القانون ولا قرار بالتراجع عن ذلك، وعندما يضبط المفتشون مخالفات سيأخذون الإجراءات المناسبة”.

المصدر موقع القوات اللبنانية