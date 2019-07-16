لبنان | السفير الفلسطيني في لبنان: للالتزام بالقانون اللبناني

شدد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور على أهمية الحفاظ على العلاقات المتينة والصادقة، “التي تربطنا بأشقائنا اللبنانيين، فإنني أنوه وأشيد بالأداء الرائع لأبناء شعبنا بالحرص الشديد على الأمن والاستقرار في لبنان، والذي هو أمننا، واستقرار لبنان دعم لقضيتنا وحقنا”.

أضاف دبور في رسالة وجهها إلى أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، “كلي أمل بأهلنا وربعنا بإفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبناء، الذي تجريه القيادة السياسية الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة التأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة قانون العمل للخروج بنتائج عملية، ومن خلال الحوار البناء، الذي نؤكد بأنه سيوصلنا إلى نتائج ايجابية سيتلمسها اهلنا قريبا جدا”.

وتابع السفير الفلسطيني، “أتوجه إلى أهلنا الكرام بضرورة الحفاظ على الصورة الناصعة التي تجسدت بالالتزام بالقانون اللبناني، وبعدم الانجرار إلى ما لا يخدم قضيتنا العادلة، فهدفنا في مرحلة وجودنا القسري في لبنان، الحياة الكريمة لحين عودتنا إلى وطننا، والذي يسانده ويدعمه أشقاؤنا اللبنانيون”.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام