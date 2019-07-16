لبنان | بعد السعودية… جولة عربية لرؤساء الحكومة السابقين

أكد الرئيس فؤاد السنيورة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن لقاء رؤساء الحكومة السابقين أمس الإثنين بالعاهل السعودي “اتسم بحرص السعودية على لبنان، وتخطي العقبات والأزمات على الصعيد السياسي أو الوطني أو الاقتصادي، خصوصاً محاولات البعض نحو تخطي اتفاق الطائف”.

من جهته قال الرئيس نجيب ميقاتي: “لمسنا تجاوباً كبيراً واهتماماً بالغاً من قيادة المملكة بلبنان”. وأضاف لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “مطالعة خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بلبنان لا يمكن أن تصدر إلا عن محبّ مخلصٍ”.

كذلك، كشف الرئيس تمام سلام عن جولة عربية سيقومون بها ستُستكمل، بعد السعودية، في مصر والإمارات والكويت، مؤكداً لـ”الشرق الأوسط” أن رئيس الحكومة سعد الحريري ليس بعيداً من حراك الرؤساء السابقين.

Advertisements

المصدر الشرق الاوسط