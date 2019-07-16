لبنان | حزب الله يسحب قواته نحو الحدود السورية ـ اللبنانية

أفادت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن حزب الله عمد خلال الأيام القليلة الفائتة إلى نشر قوات له ضمن مناطق جديدة في القلمون الغربي بريف محافظة دمشق، بعد سحب القوات هذه من مناطق متفرقة يوجد فيها حزب الله داخل الأراضي السورية نحو مواقع جديدة في القلمون الغربي.

كما نقل الحزب مع المقاتلين أسلحة ثقيلة من صواريخ قريبة وبعيدة المدى ورشاشات ثقيلة؛ حيث ثبت حزب الله نقاطاً جديدة له في منطقة التلال المطلة على بلدة فليطة، وأنشأ متاريس وغرفاً خشبية في تلك النقاط.

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المصدر الشرق الاوسط