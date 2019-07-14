لبنان | باسيل في ضيافة ابراهيم في كوثرية السياد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يوليو 2019 11:57 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أمضى وزير الخارجية جبران باسيل ليلته في ضيافة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في بلدة كوثرية السياد في الجنوب. وبدأ جولته في قضاء مرجعيون. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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