لبنان | أبو فاعور: قمنا بما علينا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يوليو 2019 11:57 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصف الوزير وائل أبو فاعور لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بـ” الممتاز”. وقال لـ”النهار”: ان “التوافق كان تاماً بين الرئيس الحريري ووليد جنبلاط في مقاربة الأمور بمنطق الحكمة والروية والقانون والمؤسسات”. وأشار إلى أننا “قمنا بما علينا وعلى الآخرين أن يلتزموا كذلك بتسليم المطلوبين”. وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، أوضح أبو فاعور أن الجو إيجابي وإذا كان هناك التزام من الجميع بما وعدوا به، فيمكن استئناف الجلسات الحكومية حتماً. Advertisements المصدر النهار

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