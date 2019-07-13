لبنان | الشويفات مقابل قبرشمون؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 يوليو 2019 10:58 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشفت صحيفة “النهار” عن اقتراح تقدم به وزير سابق، أن يُصار إلى حل عشائري درزي بمعادلة قبرشمون مقابل الشويفات، فيسلّم جنبلاط مطلوبين في مقابل أن يُسلّم أرسلان أمين السوقي المتواري. المصدر النهار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.