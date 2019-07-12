لبنان | بري: الجلسة النيابية في موعدها

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علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ انعقاد جلسة المناقشة العامة لإقرار الموازنة والمحددة الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل هو رهن بتسلّم مجلس النواب مشروع قطع الحساب للعام 2017 من الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره إنّ “الجلسة النيابية في موعدها وآمل أن تجتمع الحكومة قبل انعقادها، وهذا يعني أن تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، وان الهيئة العامة ستبدأ المناقشات، ولكن إن لم يصلني مشروع قطع الحساب فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها، مؤكداً أن الحكومة تستطيع ان تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب” .
المصدر صحيفة الجمهورية
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