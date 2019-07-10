كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يوليو 2019 11:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مكتفياً بالقول: “هناك تقدم وجولتنا دليل تقدم”. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اللواء ابراهيم: هناك تقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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