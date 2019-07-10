لبنان | عودة التدخل السوري وسحب التكليف من حزب الله

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أكدت مصادر عليمة لـ”السياسة” ان المعالجة القضائية لملف أحداث عاليه، اذا نجحت، لا تكفي، بل يجب المباشرة بمعالجة سياسية سريعة لتجنيب البلد شللا جديدا في مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، ومما يبدو من المواقف المعلنة للاطراف المعنيين فانها لا تبشر بالخير .
من جهته، فإن حزب الله ، الذي تولى لسنوات طويلة خلافة الدور السوري في لبنان، يمارس الغموض غير البناء في هذه المسألة، وقد استغربت اوساط سياسية متعددة، ومنها المحسوبة على 8 آذار، عودة التدخل السوري ، بما يعني سحب التكليف الذي كان معطى للحزب. ومن ناحية ثانية فان اقتراب المحكمة الدولية من اصدار احكامها سيعقد المشهد الداخلي اللبناني اكثر، ويحشر الحزب، كون جميع المتهمين ينتمون اليه، كما بات مؤكدا ان المحكمة الدولية ستضمّ ملفّات محاولة اغتيال الياس المر ومروان حمادة واغتيال جورج حاوي الى ملف اغتيال الرئيس الحريري.
وهذا مؤشر اضافي على عمق المأزق الذي سيواجهه الحزب بانخراطه في مواجهة مفتوحة.
وتوقعت المصادر ان يستمر التجاذب السياسي ، مع احتمال وقوع احداث امنية متفرقة، خلال الاشهر المقبلة ، في اطار سعي حزب الله والنظام السوري الى تسخين الاجواء استباقا لاحكام المحكمة الدولية .
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