لبنان | التواصل قائم بين بري والحريري

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علمت “الجمهورية” أنّ التواصل ظل قائمًا في الساعات الماضية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد الى بيروت أمس الإثنين آتياً من باريس، والذي تواصَل بدوره مع وزير الخارجية جبران باسيل.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “انّ الازمة صعبة، الّا انّ الحراك الذي قام به الرئيس بري أدّى الى تحريكها نحو الحلحلة، التي ما زالت تتطلب جهوداً اضافية ستبرز في الساعات المقبلة، ما يعني انّ الابواب ليست مقفلة على الحلول والمخارج”.
وينتظر في هذا المجال مشاركة رئيس الحكومة في حركة المعالجات، سواء على خط حادثة قبرشمون، او على خط حكومته المعطلة، لإنعاشها والدفع بها نحو الانطلاق من جديد. علماً انّ الحريري قد عبّر عن امتعاضه مما جرى، مؤكداً انه لا يستطيع ان يحتمل ان تصبح الحكومة ضحية التعطيل.
المصدر صحيفة الجمهورية
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