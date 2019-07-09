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يفترض ان تنهي لجنة المال والموازنة مهمة درس مشروع موازنة 2019 في جلسة يفترض ان تكون الاخيرة اليوم، وقال وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية”: “أمس كانت هناك قراءة أخيرة للبنود المعلقة في اللجنة، ووصلنا الى تفاهم على معظم النقاط، وهذا الأمر هو مقدمة للجنة المال التي ستجتمع اليوم الثلاثاء، والتي يفترض ان تقر في جلسة واحدة هذه المواد وترفعها الى الهيئة العامة”.
واعتبر أنّ “الأهم هو ألّا ينعكس الجو السياسي المتشنّج على التزامات القوى السياسية كلها بإقرار الموازنة في وقت سريع، والتفرّغ لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، وهذا يجنّبنا تداعيات ما يمكن من المؤسسات الدولية وغيرها”.
المصدر صحيفة الجمهورية
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن خليل: وصلنا الى تفاهم على معظم نقاط مشروع الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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