لبنان | “قبرشمون” على طاولة عون وبري

أفادت معلومات “الجمهورية” بأنّ لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أحاط بكل تفاصيل ما جرى في قبرشمون، مع التشديد على إنهاء هذه الازمة واحتواء تداعياتها خصوصاً انّ استمرارها سيدفع الى مزيد من التعقيد الذي تزيد معه الصعوبة في تذليلها، علماً انّ التأثيرات التي نتجَت عن هذا الحادث كانت شديدة السلبية، إن لجهة مناخ القلق الذي ساد على مستوى البلد بشكل عام، او لجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموسم السياحي، او لجهة الضرر السياسي الكبير الذي لحق بالوضع الحكومي، ما جعل الحكومة غير قادرة على الانعقاد في ظل هذه الاجواء.

المصدر صحيفة الجمهورية