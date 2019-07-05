لبنان | المصارف تتجه لرفع الفوائد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 يوليو 2019 01:11 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “اللواء” أن “المصارف تتجه لرفع الفوائد في ضوء توجهات دولية، والحاجة إلى توفير سيولة، تعقب الصرف على أساس الموازنة الجديدة”. المصدر اللواء

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