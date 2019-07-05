لبنان | الحريري مرتاح

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أكّدت اوساط بيت الوسط ارتياح رئيس الحكومة سعد الحريري الى نتائج لقاء عين التينة بكل ما تضمنه من مناقشات قادت الى تفاهمات وُصفت بأنها “عميقة وجدّية”.
وفي مقابل هذه التوصيفات، تكتّمت المصادر التي تحدثت لـ”الجمهورية” عن التفاصيل، ولفتت الى ترحيل جلسة مجلس الوزراء الى الاسبوع المقبل “في انتظار مزيد من المشاورات لضمان إستئناف العمل الحكومي على قاعدة الحاجة الى بت كثير مما هو مطروح على جدول الأعمال، وخصوصا ما يتصل بقطوعات الحسابات للاعوام الممتدة من 2004 الى العام 2017”.
المصدر صحيفة الجمهورية
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