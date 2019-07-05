احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أكّدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ثقتها بجهود اللواء عباس ابراهيم، وشددت على أنّ الحزب “منفتح على الحوار مع كافة الأطراف السياسية دعماً لهذه الجهود”. وتمنّت المصادر أن “تلاقيهم الأطراف الأخرى في منتصف الطريق في ما أعلنه لاحتواء هذه الأزمة والخروج منها بالسبل القانونية السليمة وبالاحتكام في نهاية المطاف الى القضاء”.
وعن تسليم مطلقي النار، كشفت المصادر لـ”الجمهورية”، أنّ “الاشتراكي” سلّم حتى اللحظة 5 مطلوبين. وأضافت: “نحن على استعداد بناء للمعطيات القانونية لتسليم كل من تطلبهم الدولة، لكن في المقابل على الطرف الآخر أن يسلِّم مطلقي النار من جهته، لأنّ هذه الحادثة حصلت بين طرفين”.
وعن اللقاء الثلاثي في عين التينة، أبدت المصادر تفاؤلها، متمنية أن “يكون هذا اللقاء فاتحة للحركة السياسية التي تساهم في معالجة الأمور”.
المصدر صحيفة الجمهورية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الاشتراكي”: ليسلم الطرف الآخر مطلقي النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.