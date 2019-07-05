لبنان | بري: نصالح الحكومة بعضها مع بعض

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اللقاء الثلاثي بينه وبين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري في عين التينة مساء أمس الاول بأنّه “ودي”، وقال، “الوضع في الجبل استحوذ على ثلاثة أرباع وقت اللقاء، ويمكن القول بناء على أجواء المحادثات أنّ ما كان بين الرئيس الحريري وجنبلاط قد انتهى”.

وشدّد بري على ضرورة “الإنهاء السريع للوضع المتوتر بعد حادثة قبرشمون”، مشيراً إلى أنّه مستمر في مساعيه في هذا الاتجاه، وأكد “أنّ الحل ينبغي أن يرتكز الى مثلث المعالجة، أي السياسة والأمن والقضاء”.

وحسب أجواء اللقاء، فإنّ جنبلاط أكّد تجاوبه مع كل المساعي الجارية لإنهاء التوتر، مبدياً استعداده الكامل لتسليم المطلوبين، على أن يكون التسليم من جميع الأطراف.

وفُهم من الأجواء أنّ الخلاف ما زال قائماً حول موضوع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، إذ أنّ هناك طرحاً بالإحالة الفورية على المجلس العدلي كما يدعو النائب طلال ارسلان، لكن هناك في المقابل طرحاً آخر يشدّد على أن يأخذ القضاء مجراه في التحقيقات، واذا تبين انّ هناك ما يستدعي الإحالة على المجلس العدلي فليكن.

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وشدّد بري على أهمية التواصل بين كل الأطراف لإنهاء ذيول ما حصل وخصوصاً بين الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديموقراطي والتيار الوطني الحر.

ورداً على سؤال حول الحكومة وعمّا إذا كانت ستجتمع في هذه الاجواء، قال بري، “كنا نحاول أن نصالح من هم خارج الحكومة، والآن نصالح الحكومة بعضها مع بعض، بالتأكيد انّ اجتماع مجلس الوزراء في اجواء اتفاق وحلول يبقى افضل بكثير من انعقاده في اجواء توتر سياسي”.

المصدر صحيفة الجمهورية