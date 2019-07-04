لبنان | عودة 48 عاملاً لبنانياً وفلسطينياً من كازاخستان

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وصلت عند الخامسة والنصف من صباح اليوم الخميس الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، آتية من كازاخستان تقل 13 عاملاً لبنانياً، و35 عاملاً فلسطينياً تعرضوا لأعمال عنف من قبل العمال الكازاخيين.

واستقبلهم في المطار المدير العام لـ”شركة ccc” القنصل الفخري لكازاخستان في لبنان يوسف كنعان وممثلو الاجهزة الامنية في المطار ومسؤولون في الشركة.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام