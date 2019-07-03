لبنان | اعلاميون: باسيل يتكلم مع وزرائة بطريقة لا تليق بهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجل اعلاميون في وزارة الخارجية طريقة مناداة وزير الخارجية باسيل لزملائه وزراء “تكتل لبنان القوي” واعتبروها لا تليق بوزراء. المصدر النهار

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