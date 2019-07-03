لبنان | شنكر يخلف ساترفيلد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مصدر ديبلوماسي لـ”الحياة” أن زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد قد تكون الاخيرة كوسيط بين لبنان وإسرائيل بعد موافقة الكونغرس الاميركي على تعيينه سفيراً في تركيا. واستبعد المصدر ان يستمر بمهماته كوسيط بينما يتسلم رئاسة بعثة بلاده في انقرة”، متوقعا ان يتسلم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر الملف لاطلاعه على دقائق السياسة اللبنانية. المصدر الحياة

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