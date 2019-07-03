لبنان | لقاء الحريري جنبلاط إيجابي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضحت مصادر سياسية الواسعة الاطلاع لـ”الحياة” أن لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس الثلاثاء، كان إيجابياً وأنهما سيعقدان اجتماعاً آخر خلال اليومين المقبلين. المصدر الحياة

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