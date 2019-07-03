لبنان | بارلي: مستعدّون لتعزيز قدرات الجيش

جالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على المسؤولين اللبنانيين مجددة استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فيما كشفت مصادر في وزارة الدفاع اللبنانية لـ”الشرق الأوسط” أن الزيارة فتحت الباب أمام تحريك قرض لشراء مروحيات وبوارج لحماية المنطقة البحرية الاقتصادية بعد توضيح “التباس” مع الفرنسيين.

وقالت مصادر وزير الدفاع إن “زيارة بارلي تأتي في إطار بحث تفاصيل قرض روما 2 الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية والبحرية اللبنانية، وأشارت المصادر إلى أن “المبلغ يقدّر بـ400 مليون يورو لتسليح الجيش اللبناني”.

وكشفت المصادر أن الفرنسيين كانوا يعتبرون أن هناك تأخيراً من اللبنانيين فيما خصّ الإجراءات المطلوبة لصرف القرض وبدء عملية التسليف. وأوضحت أن التأخير كان ناجماً عن عدم وضوح الإجراءات التي يجب أن تكون متخذة. وقالت مصادر وزارة الدفاع إن “مناقشة القرض تبدأ بوزارة الدفاع باعتبارها المعني الأول والجيش اللبناني الذي يضع الشروط الفنية ومتطلباته وحاجاته، قبل الانتقال إلى وزارة المال التي تقوم بالتفاوض المالي فيما بعد بتكليف من مجلس الوزراء”.

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وعن القروض أكدت مصادر وزارة الدفاع أنها “قروض ميسّرة لتسليح الجيش وشراء بوارج حربية ومروحيات لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر إلى جانب حماية منصات الغاز والبترول”. وتم الاتفاق على “توقيع الاتفاقية المناسبة للجيش اللبناني والتمويل المطلوب لبدء الإجراءات لشراء المعدات والتمويل سيتم في شهر تشرين الثاني بعد أن تجهز كل الأمور”.

المصدر الشرق الاوسط