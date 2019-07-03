لبنان | ابو فاعور لقماطي: “انا الميليشياوي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يوليو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت صحيفة “االلواء” ان جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء بدت طبيعية وان وزيري الاشتراكي دخلا الجلسة بشكل عادي، وقد مازح الوزير ابو فاعور الوزير محمود قماطي بالقول: “انا الميليشياوي وائل ابو فاعور”، فرد احد الوزراء عليه بالقول: “اذا نحن ماذا فرقة كشافة”. المصدر اللواء

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