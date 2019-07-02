لبنان | دعوى من وكيل الجريحين رافع وغصن ضد الغريب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يوليو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يتقدم المحامي نشأت الحسنية، وكيل الجريحين رفعت رافع وسامو غصن، بدعوى ضد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عند العاشرة والنصف امام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت. المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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