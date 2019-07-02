لبنان | باسيل تعرض لأهل ومناصري “الاشتراكي”؟

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أكدت معلومات “اللواء” ان “وزير الصناعة وائل أبو فاعور قال لرئيس الحكومة سعد الحريري إن الوزير جبران باسيل تعرض لأهل ومناصري الحزب الاشتراكي واثار غضبهم واستفزهم عندما أعاد إلى الأذهان معركة سوق الغرب”.
وأضافت، “أكد أبو فاعور أن التقدمي تحت القانون، ورد الحريري بأنه يعمل على تهدئة الأوضاع، مؤكدا ان لا أحد فوق القانون، وان العدالة ستأخذ مجراها”.
المصدر اللواء
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