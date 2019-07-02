لبنان | 125 لبنانيا عادوا من كازاخستان الى بيروت

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وصل فجر اليوم الثلاثاء، وفد لبناني مؤلف من 125 مواطنا من كازاخستان الى مطار بيروت وذلك بعد أعمال الشغب التي حصلت في الأيام الماضية.
واكد السفير اللبناني في كازاخستان جيسكار خوري، أمس، على أن اللبنانيين الذين يعملون في شركة CCC في كازاخستان بخير.
المصدر LBCI
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.