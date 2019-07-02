لبنان | رسائل أوروبية مهمة الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يوليو 2019 08:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورد في أسرار “الجمهورية”، ان شخصية سياسية أوروبية بارزة تزور لبنان الشهر الحالي، وتحمل معها ملفّات ورسائل مهمة للغاية. المصدر صحيفة الجمهورية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.