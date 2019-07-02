لبنان | ساترفيلد في بيروت ولا خلاصات نهائية لوساطته

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يعاود مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد، اليوم الثلاثاء، مهمته المكوكية بين لبنان واسرائيل في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية.

وعلمت “النهار” انه يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري والوزير باسيل ولن يلتقي رئيس الجمهورية لان لا خلاصات نهائية بعد لوساطته.

وتفيد المعلومات ان ساترفيلد كان ترك في عهدة المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري المكلف لبنانياً نقل الموقف الرسمي اليه في هذا الشأن، مجموعة نقاط تحتاج الى اجوبة من أجل ان يعود ليكمل مهمته وذلك انطلاقا من زيارته الاخيرة لبيروت في 12 حزيران الماضي.

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وفي ظل الصمت المطبق من جميع المعنيين حيال الوساطة الاميركية ومضمونها، علمت “النهار” ان هذه الوساطة تدور حول شروط المفاوضات وشكلها فقط، أي أين ستكون ومَن يشارك فيها، ولا تتعلق اطلاقاً بالمضمون.

المصدر النهار