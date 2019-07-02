لبنان | إلغاء زيارة باسيل إلى طرابلس بعد نصيحة أيدها عون؟

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رجحت مصادر لـ”الحياة” أن يلغي وزير الخارجية جبران باسيل زيارته لطرابلس، مشيرة إلى أن الرئيس ميشال عون انحاز إلى النصيحة بإلغائها، طالبا من باسيل تجميد زياراته، خصوصا أن ظروف حادث الشحار الغربي أدت إلى استنفار قوة أمنية كبيرة ساعدت على خروجه من بلدة شملان قبل حصول الاشتباك المسلح.
وذكرت المصادر أن قياديين في التيار الوطني الحر يميلون إلى وجوب وقف تحركات باسيل نظرا إلى الانعكاسات التي تتركها على الوضع السياسي العام في البلد.
المصدر الحياة
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