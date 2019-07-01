لبنان | الريّس: الخطاب الاستفزازي أوصلنا الى ما نحن عليه

قال المفوض الاعلامي في “الحزب التقدمي الاشتراكي” رامي الريس، “انّ الخطاب الاستفزازي هو الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، فيما حرص رئيس الحزب وليد جنبلاط في الفترة الماضية على رأب الصدع وتهدئة الاجواء، وحاول منع وصول الامور الى الفتنة”.

وأضاف لـ”الجمهورية”: “أن ليس هناك من صدام للحزب الاشتراكي مع الجيش اللبناني، ودعمنا معروف للمؤسسة العسكرية ودورها، وإننا نجري كافة الاتصالات اللازمة لتهدئة الاجواء”.

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المصدر صخيفة الجمهورية